Cécile Bois et Jean-Pierre Michaël parents : rares photos de leurs deux filles

Depuis plus de dix-huit ans, Cécile Bois file le parfait amour avec Jean-Pierre Michaël. Et il y a cinq ans, le couple s'est uni pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ils l'ont notamment connu avec leurs filles âgées de 9 et 11 ans. Bien qu'ils fassent tout pour les préserver, l'actrice de Candice Renoir et le doubleur dévoile quelques photos sur les réseaux sociaux.

Dans une publication datant du 9 mai dernier, Cécile Bois a publié un diapo photos sur lequel les fillettes s'amusent au parc. "Une virgule dans le temps. Une virgule dans les corps", a-t-elle écrit en légende.