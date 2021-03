Cécile Bois mariée à Jean-Pierre Michaël : confidence inattendue sur Brad Pitt et lui

Cécile Bois est à l'honneur jeudi 18 mars 2021, sur TF1. La première chaîne diffuse la mini-série Gloria, un thriller haletant dans lequel l'actrice de 50 ans incarne une avocate confrontée à la disparition inexpliquée de son mari. A cette occasion, elle s'est confiée à nos confrères de Télé 7 jours et a fait une confidence amusante sur son époux Jean-Pierre Michaël.

Au quotidien, Cécile Bois fréquente (presque) de nombreuses stars internationales, parmi lesquelles Brad Pitt. Son époux est également comédien et a été aperçu à plusieurs reprises à la télévision (Joséphine, ange gardien, Camping Paradis ou encore Candice Renoir au côté de sa chère et tendre) ou au théâtre. Jean-Pierre Michaël fait également des doublages et est la voix de plusieurs acteurs renommés. "Mon mari, le comédien Jean-Pierre Michaël, double Brad Pitt, Keanu Reeves, Etan Hawke... J'ai mis longtemps à reconnaître sa voix. C'est un travail très complexe. Je n'ai pas eu l'opportunité de doubler des actrices étrangères. Je sais qu'il faut un vrai talent pour ce métier", a expliqué la charmante blonde qui est fière de sa moitié, à nos confrères de Télé 7 Jours.

C'est sur un plateau de tournage que Cécile Bois et Jean-Pierre Michaël se sont rencontrés. Leur vie a changé en 2003, quand ils ont tourné avec Mimie Mathy dans Joséphine, ange gardien, pour l'épisode Compteur à zéro (saison 7, épisode 2). Treize ans plus tard, le couple s'est dit "oui" pour le meilleur et pour le pire. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée. L'acteur était en effet papa d'un garçon et d'une fille quand il a rencontré la star de Candice Renoir. Et ensemble, ils ont eu deux filles (qui doivent avoir aujourd'hui 11 et 9 ans). Interrogée sur le sujet par TV Grandes Chaînes, en 2019, Cécile Bois avait notamment confié : "Je pense que mes filles m'ont aidée à m'entendre avec ma belle-fille. J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de deux petites soeurs. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d'une situation que je traverse en tant que maman, et qu'eux ont connue en tant qu'enfants."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 8 mars 2021.