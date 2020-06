Cécile Bois (Candice Renoir) : Qui est son mari Jean-Pierre Michaël ?

Un amour télévisé... mais pas tout à fait ! Cécile Bois, que l'on connait entre autres choses pour être l'héroïne de la série policière Candice Renoir depuis sept ans, a rencontré son époux il y a des années sur un plateau de tournage. Leur amour n'est pourtant pas fictif. En 2003, la comédienne a croisé la route de Jean-Pierre Michaël alors qu'ils se joignaient tous deux à Mimie Mathy dans l'épisode Compteur à zéro de Joséphine, ange gardien – saison 7, épisode 2. Puis une chose en entraînant une autre, ils se sont dits "oui" en 2016 pour le meilleur et pour le pire. Ils forment, depuis, une famille recomposée relativement idéale !

J'ai été très émue de voir mes beaux-enfants accepter l'arrivée de deux petites soeurs

Jean-Pierre Michaël était effectivement papa de deux enfants, un garçon et une fille, avant de tomber fou d'amour pour Cécile Bois. Ensemble, ils ont eu deux filles qui s'entendent à merveille avec leurs aînés. Elles ont désormais 10 et 8 ans. "Je pense qu'elles m'ont aidée à m'entendre avec ma belle-fille, expliquait maman en 2019 à TV Grandes Chaînes. J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de deux petites soeurs. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d'une situation que je traverse en tant que mère, et qu'eux ont connue en tant qu'enfants."

Le fils de Jean-Pierre Michaël prend la relève !

La télévision est une affaire de famille. Jean-Pierre Michaël, que l'on aperçoit très souvent sur le petit écran, est également fou des planches de théâtre... et grand spécialiste du doublage ! Il est la voix française de Brad Pitt, d'Ethan Hawke, de Keanu Reeves ou encore de Michael Fassbender. À plusieurs reprises, il a croisé Cécile Bois devant et derrière les caméras. Il s'est joint aux aventures de Candice Renoir en 2014, puis en 2019. Et il n'est pas le seul !

Quentin, le fils de Jean-Pierre Michaël – et donc le beau-fils de l'héroïne du show de France 2 – a obtenu lui aussi un petit rôle. "Il était dans une école de comédie quand j'ai remarqué que le rôle du petit ami de ma fille dans la série lui correspondrait, a précisé Cécile Bois. Je lui ai proposé de passer les essais, pour lui mettre le pied à l'étrier. Deux mois plus tard, la productrice m'a dit qu'il était retenu." Espérons que cette expérience auprès de belle-maman lui porte chance pour la suite...