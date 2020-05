Cécile Bois, son beau-fils dans Candice Renoir : "Je ne voulais pas de piston"

Depuis le 17 avril dernier, France 2 a entamé la huitième saison de sa série policière phare Candice Renoir, portée par Cécile Bois. Ce grand retour très attendu se veut toutefois express en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a interrompu toute activité. Le 8 mai était d'ailleurs la dernière soirée proposant des inédits puisque les six épisodes restants n'ont pas pu être montés à temps et seront mis à l'antenne prochainement. Quoi qu'il en soit, le début de cette saison a déjà tout pour plaire aux fans, d'autant plus qu'un membre de la famille de Cécile Bois a pu y faire ses premiers pas en tant qu'acteur !

En effet, la comédienne de 47 ans a accueilli sur le tournage son beau-fils, Quentin, le fils de son mari né d'une précédente relation. Dans les pages du magazine Nous deux, Cécile Bois explique les raisons de sa figuration au casting. "Mon beau-fils était dans une école de comédie quand j'ai remarqué que le rôle du petit ami de ma fille dans la série lui correspondrait. Je lui ai proposé de passer les essais, pour lui mettre le pied à l'étrier", a-t-elle confié. Celle qui a été infectée par le Covid-19 ne se doutait alors pas que le jeune Quentin dépasserait toutes ses espérances. "Deux mois plus tard, la productrice m'a dit qu'il était retenu", poursuit-elle. Une aubaine pour Cécile Bois qui ne veut cependant pas que son beau-fils bénéficie de sa position, et elle n'a pas manqué de le faire savoir. "Je lui ai tout de suite répondu que je ne voulais pas qu'il soit pistonné. Elle m'a assuré que ce n'était pas le cas, qu'il était le seul à avoir ajouté une plus-value au personnage qui n'était pas écrite."

Je ne lui ai pas donné de conseils

Rassurée, Cécile Bois n'avait plus qu'à profiter de cette opportunité de jouer avec Quentin pour se rendre compte de son talent. D'ailleurs, elle ne tarit pas d'éloges à son sujet : "C'est un privilège incroyable pour moi d'avoir assisté à ses premiers pas devant une caméra. Je suis très touchée et fière de ça. En revanche, sur le plateau, je ne lui ai pas donné de conseils ni d'accompagnement particulier. Je l'ai laissé faire son propre parcours. Et, en le voyant jouer, j'ai compris pourquoi il avait séduit la production : lui qui est tout sauf antipathique, incarne un personnage qui l'est, mais il a su lui donner un côté attachant."

En outre, ce n'est pas la première fois que Cécile Bois donne la réplique à une personne de sa famille. Lors des saisons 2 et 7 de Candice Renoir, elle accueillait son mari Jean-Pierre Michaël.