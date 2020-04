Covid-19 : Cécile Bois (Candice Renoir) "pas encore sortie" de la maladie

Alors que France 2 se frotte les mains grâce à la série Candice Renoir, dont le lancement de la 8e saison a été un carton d'audience - pas moins de 6,2 millions de téléspectateurs -, sa comédienne principale Cécile Bois a donné de ses nouvelles. La star de 48 ans, qui révélait en mars derniers avoir été touchée par le coronavirus, reprend des forces.

C'est sur l'antenne de Sud Radio, vendredi 24 avril 2020, que Cécile Bois a évoqué son combat contre la maladie : à date, la France compte plus de 125 000 cas confirmés. "Je n'en suis pas encore sortie, mais je vais de mieux en mieux. Trois médecins ont apporté leur pierre à l'édifice de ma guérison. La première fois que j'ai vu un médecin, j'étais en plein tournage. Je pensais que c'était une grippe. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant à la campagne, puis j'ai eu une rechute un week-end, puis une autre surinfection. Les surinfections sont plus fréquentes que ce qu'il y paraît, ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir juger de la guérison et de l'immunité. Le fait que j'aie eu deux rechutes pourrait s'expliquer par l'état de grande fatigue physique dans lequel j'étais lorsque j'ai été contaminée", a-t-elle confié.

Cécile Bois appréhende le déconfinement, qui devrait commencer progressivement à partir du 11 mai, sauf surprise de dernière minute, mais se réjouit par avance de pouvoir reprendre les tournages. "On devait commencer la saison 9 le 15 mai, mais on ne peut pas. Une fois que j'aurai fini Gloria [une série pour TF1, NDLR], il me reste 38 jours, je cours sur Candice !", a-t-elle affirmé en soulignant que "les coffres de chaque chaîne se vident petit à petit". Le petit écran a ainsi choisi de multiplier les rediffusions de films et de couper les épisodes de programmes phares pour tenir le plus longtemps possible. "Il faut qu'on ait des produits, des films, des téléfilms, de la distraction absolument. Il va donc falloir y aller !", a conclu la comédienne.