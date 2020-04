La 7e Compagnie : Cette gifle inattendue qui a donné naissance à une scène culte

Dernier volet de la trilogie des aventures de la Septième compagnie, La Septième Compagnie au clair de lune est rapidement devenu un film emblématique à sa sortie en 1977. Petit bijou du cinéma français, ce film comporte une scène incontournable : la mythique scène de la gifle. Jouée par les acteurs André Pousse et Jean-François Dérec, cette scène semble plus vraie que nature et pour cause !

André Pousse - qui incarne le chef de la milice - a réellement giflé de colère l'acteur en face de lui. En effet, André était tellement excédé par son acolyte - avec lequel il a fallu tourner cette scène une bonne dizaine de fois - et pressé d'aller manger qu'il a littéralement craqué. Ainsi, Jean-François Dérec s'est véritablement pris une claque en bonne et due forme, comme le soulignait le site Ciné Comédies. Tout simplement parfaite, cette scène a finalement été retenue pour le montage du film.

La Septième Compagnie au clair de lune est également l'occasion de retrouver d'autres acteurs incontournables comme Gérard Hérold (commandant de la Résistance), Jean Carmet (qui joue le rôle d'un passeur), Gérard Jugnot (qui interprète le beau-frère de Chaudard) et Konrad Von Bork (qui incarne désormais le rôle d'un colonel SS). Dans ce dernier volet, les membres de la 7e compagnie tentent de retourner, non sans mal, à la vie civile en 1942 en zone occupée. Des héros de la résistance qui vont devoir affronter de nombreuses péripéties et qui vont faire des rencontres pour le moins inattendues. Un grand classique du cinéma français à voir et revoir qui avait totalisé 1,7 million de spectateurs dans les salles à l'époque.

La Septième Compagnie au clair de lune sera diffusée le 23 avril 2020 à 21 heures sur TF1.