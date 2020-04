7e compagnie : Jean Lefebvre (Pithivier) a été marié deux fois à la même femme

S'il n'y a pas encore de véritable remède au coronavirus, on en connaît un très efficace contre la solitude et la tristesse que peut apporter cette période de confinement. Heureusement, les chaînes de télé savent quoi rediffuser pour assurer la solidarité de la nation : Mais où est donc passée la 7e compagnie ?, qu'on retrouvera sur TF1 dès 21h05, ce jeudi 9 avril 2020.

L'occasion de redécouvrir le génial casting d'époque : Pierre Mondy, Robert Lamoureux, Pierre Tornade, mais surtout le regretté Jean Lefebvre, inénarrable Pithivier. L'occasion de se pencher un peu plus sur ce brillant acteur décédé le 9 juillet 2004, à l'âge de 84 ans. Idole des Tontons flingueurs et de la saga du Gendarme de Saint-Tropez, le comédien a eu une vie amoureuse tumultueuse marquée par quatre mariages, dont deux avec la même femme.

Précisons d'abord que Jean Lefebvre avait un goût pour les femmes (et quelques soucis à rester fidèle) et pour le jeu, ce qui lui causait également du tort, comme le précise l'Encinémathèque, qui cite son autobiographie Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?. Il épouse en premier lieu Micheline Reine Grasser. Ils divorceront douze ans plus tard. Le comédien rencontre ensuite la comédienne Yori Bertin, déjà maman d'une fillette de 3 ans, avant de se marier en 1967 à Deauville. Ensemble, ils accueillent un fils prénommé Pascal et divorceront en 1973.

Jean Lefebvre et Yori Bertin se réconcilient. Les voilà à nouveau mariés, en 1974. Après trois ans supplémentaires, la comédienne part pour un autre. Après de longues années, il rencontre Brigitte Lerebours, qu'il épouse en 1994 à Las Vegas et qui sera sa dernière compagne. Jean Lefebvre est d'ailleurs père de cinq enfants : Bernard, Catherine, Marie-Christine, Carole et Pascal.