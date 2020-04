Le gendarme se marie : Qu'est devenue Geneviève Grad, la fille de Cruchot ?

Ce soir, M6 rediffuse le cultissime Le gendarme se marie. On y retrouve le personnage emblématique de Nicole, la fille du gendarme Cruchot, interprétée par Geneviève Grad. Avec 6 millions d'entrées, le film connaîtra comme tous les autres un sérieux succès, en 1968. Avec Louis de Funès, son père dans la série, ils tourneront trois épisodes de la série des gendarmes, avec Le Gendarme de Saint-Tropez et Le Gendarme à New York.

On lui doit plusieurs sublimes interprétations, surtout Do you Do you, Saint-Tropez, mais aussi Les garçons sont gentils. Après ces tournages épuisants, elle avait décidé de se "mettre au vert". "Après Le gendarme se marie , j'ai réalisé que je n'avais pas pris de vacances depuis douze ans", avait-elle confié en 1993 à Télé 7 Jours. Elle avait rencontré Igor Bogdanov. Ensemble, ils ont accueilli un fils prénommé Dimitri en 1976.

Depuis la fin de la saga, on a pu voir Geneviève Grad dans OSS117 prend des vacances (1970) ou encore dans Le Maestro en 1977. C'est dans ces années-là qu'elle a joué au théâtre, notamment dans Jarry sur la butte. Elle devient également assistante de production pour TF1, puis antiquaire, avant de travailler pour la ville de Vendôme. Geneviève Grad épouse Jean Guillaume en 1993, un architecte, après onze ans de vie de couple.

Tristement, Geneviève Grad est l'une des seules survivantes du casting des Gendarmes. Avec le décès de Claude Gensac le 27 décembre 2016, une partie de l'âme de la saga culte s'en est allée. Louis de Funès, Guy Grosso, Jean Lefebvre, Michel Modo, Christian Marin, Michel Galabru et Nicole Veril (l'adjudante Gerber) nous ont tous successivement quittés. Aujourd'hui, Geneviève Grad est âgée de 75 ans.