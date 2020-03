Cécile Bois touchée par le coronavirus : récit de cet épisode traumatisant

C'est dans le plus grand secret que Cécile Bois a lutté contre le coronavirus. La star de Candice Renoir n'a rien dit, mais elle a eu peur. Lundi 23 mars 2020, sur Instagram, elle a raconté ce qu'elle avait ressenti et comment elle s'était battue.

"Cela fait 17 jours que j'ai eu mes premiers symptômes. Je fais partie des gens qui n'ont pas été recensés comme 10000, 100000 personnes. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. J'ai été bien entourée, pas par un corps médical, mais par des gens aimants. La dernière semaine qui correspondait à la dernière de mon confinement n'a pas été drôle du tout. J'ai eu assez peur comme à chaque fois que, tout à coup, on essore vos poumons et que vous ne pouvez plus prendre l'air", a-t-elle commencé par expliquer, calmement, face à la caméra.

Puis, elle a rendu hommage à son médecin : "En ces quelques jours, en dehors du soutien reçu de quelques amis et de ma famille, j'ai pu être en relation avec un médecin le 15e jour et il m'a confirmé que j'étais en train d'en sortir. J'avais mon temps, car j'étais en confinement, lui en avait moins, car il commençait sa journée. C'est un médecin de campagne et il a pris 30 minutes pour tout m'expliquer, pour me rassurer, me parler et répondre à mes questions."