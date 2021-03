Cécile Bois sans filtre avec ses filles : "En étant une femme, les choses sont parfois plus difficiles"

Les étoiles étaient assurément alignées le jour où Cécile Bois a rencontré son mari Jean-Pierre Michaël sur un plateau de tournage, en 2003. Un coup de foudre qui a mené à un mariage en 2016. Depuis, ils forment une belle famille recomposée. L'acteur est papa d'un garçon et d'une fille nés d'une précédente relation et avec la star de Candice Renoir, il a deux filles de 9 et 11 ans.

Cécile Bois, pour qui il s'agit de ses premières expériences dans le monde de la maternité, prône la communication avant tout avec ses enfants. Ainsi, elle n'écarte aucun sujet sur la table, surtout en cette période où la parole est aux femmes et où de nombreuses affaires d'agressions sont mises en lumière. Mais c'est bien sûr avec des mots justes que la comédienne aborde ces thèmes, en prenant toujours soin à ne pas instaurer d'angoisses inutiles à ses jeunes filles. "Je ne veux pas qu'elles grandissent en pensant que l'homme peut être un prédateur ou avoir des privilèges qui leur sont refusés. Je ne leur cache pas qu'en étant une femme, les choses sont parfois plus difficiles. Mais je ne veux pas qu'elles imaginent qu'il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. J'aimerais qu'elles aient envie de réparer les injustices, sans être dans l'agressivité, qu'elles développent une force et se battent pour une égalité", a-t-elle expliqué dans le magazine Nous Deux.

Lorsqu'elle ne prépare pas ses enfants à leur avenir, Cécile Bois est une maman qui cherche à se connecter avec eux. Cela passe surtout par de "la peinture et du dessin". "Elles sont nées avec des pinceaux et des crayons dans les mains. Je mettais des feuilles à disposition dans chaque pièce. Elles ont des carnets pour pouvoir raconter des histoires avec des mots ou des dessins, des livres pour apprendre à dessiner. Elles sont tombées dedans quand elles étaient petites", a-t-elle encore confié.

Des instants qu'elle aime partager lorsqu'elle n'est pas en tournage. D'ailleurs, Cécile Bois prend toujours soin de faire de la place dans son emploi du temps chargé pour se consacrer à sa famille. "Entre deux (tournages, ndlr), j'aurais besoin d'un petit break. Je vais étreindre tous mes amours et les aimer, me ressourcer avec eux."

