Christian Karembeu entouré des femmes de sa vie : anniversaire grandiose pour sa fille Gaïa

L'après-carrière se passe plutôt bien pour Christian Karembeu ! Champion du monde en 1998 avec l'équipe de France de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane, l'ancien joueur d'origine kanak reste comme l'un des meilleurs milieux de terrain français et un exemple pour les jeunes générations. Très actif socialement, l'homme de 50 ans est ambassadeur pour la FIFA et oeuvre à travers le monde pour promouvoir le football dans des régions pauvres.

Si tout se passe bien professionnellement, la vie privée de Christian Karembeu est elle aussi plus que réussie. Célèbre pour avoir été en couple et marié avec Adriana Karembeu pendant plus de treize ans, il vit une belle histoire d'amour avec la skieuse libanaise, Jackie Chamoun, depuis plusieurs années. Première athlète à avoir représenté son pays aux JO d'hiver, la jeune femme de 29 ans s'est mariée avec l'ancien sportif en 2017. Ensemble, ils ont eu deux filles, GaÏa (née en août 2017) et Alessia (née en janvier 2020). Une grande famille qui vient tout juste de fêter les 4 ans de la petite Gaïa !

Un anniversaire sur le thème Reine des neiges !

Dans sa story Instagram, Jackie Chamoun a publié plusieurs photos de cette magnifique journée en compagnie de leurs proches. La jeune femme, suivie par plus de 7 000 abonnés a posté des photos de ses deux adorables filles, mais également une superbe photos à quatre où l'on peut voir que les parents avaient mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Des dizaines de ballons de couleurs différentes et un thème Reine des neiges pour les 4 ans de Gaïa, qui avait droit à un énorme gâteau avec Anna et Elsa en guise de décoration.