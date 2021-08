Adriana Karembeu, bientôt 50 ans : son avenir avec sa fille Nina (3 ans) l'effraie

13 photos

La vie d'Adriana Karembeu a connu un tournant lorsqu'elle est devenue maman. A 49 ans, la comédienne, qui débarque bientôt dans la série "Plus belle la vie", a fait quelques confidences sur sa fille Nina, 3 ans, et son envie de rester le plus longtemps possible auprès d'elle.

La vie d'Adriana Karembeu est complète depuis qu'elle a accueilli Nina, sa fille, il y a trois ans. Le mannequin tchéco-slovaque, qui excelle en tant qu'animatrice (en duo avec Michel Cymes dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain) et comédienne, s'est laissée aller à quelques confidences dans les pages de Télé Star du lundi 23 août. Celle qui arrive bientôt dans le feuilleton Plus belle la vie, a évoqué les années qui s'écoulent à vitesse grand V. L'ex-femme du footballeur Christian Karembeu confie ne pas vouloir vieillir davantage. Elle fêtera ses 50 ans le 17 septembre prochain. "Ca me dégoûte ! (Elle rit.) Non, mais c'est vrai que le temps qui passe m'effraie un peu, toujours par rapport à mon enfant. Elle est devenue le centre de mon univers qui, avant sa naissance, tournait un peu trop autour de ma petite personne", avoue-t-elle à Télé Star.

"J'aimerais vivre jusqu'à 120 ans. Si j'étais seule, je m'en ficherais mais depuis que j'ai eu Nina, je veux l'accompagner le plus longtemps possible", ajoute-t-elle. Une jolie preuve d'amour de la part de celle qui a connu les joies de la maternité sur le tard. Nina est le fruit de l'union d'Adriana Karembeu avec l'homme d'affaires d'origine arménienne, Aram Ohanian, qu'elle épouse le 14 juin 2014. La petite famille vit sous le soleil de Marrakech, où le mari du top model possède un restaurant. Après une fausse couche, survenue en 2016, la belle blonde aux jambes vertigineuses est devenue maman pour la première fois, le 17 août 2018. Un bonheur sans pareil que l'ambassadrice de la Croix-Rouge ne remplacerait pour rien au monde !