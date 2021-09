Diaporama Adriana Karembeu, son mari Aram incroyablement aminci : "On a tout repris à zéro !"

Adriana Karembeu, son mari Aram incroyablement aminci : "On a tout repris à zéro !"

2 / 15

Exclusif - Adriana Karembeu et son mari André Ohanian - Le jury et les invités posent et déjeunent juste avant le début du défilé de la quinzième édition de "Top Model Belgium" au Lido à Paris. © Philippe Doignon / Denis Guignebourg / Bestimage