Adriana Karembeu maman : sa fille Nina a les cheveux incroyablement longs, une vraie princesse !

Elle fait une tête de plus que les autres du même âge

Elle a beau s'appeler Karembeu, Adriana a retrouvé l'amour depuis belle lurette, après sa rupture avec le fooballeur. Le 14 juin 2014, elle a dit "oui" à l'homme d'affaires Aram Ohanian et s'est installée avec lui à Marrakech, au Maroc. Après avoir affronté la douleur de plusieurs fausses couches, elle a donné la vie à Nina, le 17 août 2018, alors qu'elle avait 46 ans. Comme on peut le voir sur la vidéo, la fille d'Adriana a déjà les cheveux très longs et très bruns... et elle a hérité de la grande taille de sa mère. "Elle fait une tête de plus que les autres du même âge, révélait le mannequin, récemment, dans les colonnes du magazine Gala. Mais elle a le caractère de son père et j'aime ça. C'est une petite fille casse-cou qui aime la liberté, et n'a peur de rien. Tout l'inverse de moi qui était si craintive enfant... sans doute à cause de mon contexte familial..."