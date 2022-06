Adriana Karembeu, sa fille Nina, 4 ans, est déjà immense : "Elle a ma grande taille !"

Elle a longtemps refusé l'idée même de devenir maman. Mais folle d'amour pour Aram Ohanian, Adriana Karembeu a fini par changer d'avis. L'ambassadrice de la Croix-Rouge, égérie de la maroquinerie Mauboussin, a épousé son cher et tendre en 2014 et est tombée enceinte trois ans plus tard, alors qu'elle avait 46 ans. Nina la comble de joie, bien sûr, mais un traumatisme d'enfance l'a empêchée de croire en ce projet pendant des années.

J'ai vécu plus douloureusement ce qui m'était arrivé

"Il y a plusieurs raisons, explique-t-elle, à Gala, à propos de sa grossesse tardive. Evidemment, le fait que mon père se soit montré violent avec moi, à compter de mes 6 ans, n'a pas dû aider. Inconsciemment, je pensais qu'un enfant à la maison, ce n'était pas une bonne chose. Peut-être, aussi, avais-je très peur de devenir comme lui. Après la naissance de ma fille, d'ailleurs, j'ai vécu plus douloureusement ce qui m'était arrivé. Je me suis demandé comment mon père avait pu me battre. Ça a réveillé en moi une souffrance incompréhensible. Mais c'est du passé."

C'est une petite fille casse-cou qui aime la liberté

Devenue mère il y a 4 ans, Adriana Karembeu a désormais un regard neuf sur la maternité. Elle protège, en revanche, farouchement sa petite Nina, dont elle camoufle le plus souvent le visage. Heureusement, en interview, l'ancienne compagne de Christian Karembeu accepte d'en dévoiler davantage à propos de sa fille, et notamment ce qu'elle a hérité d'elle. "Elle a ma grande taille, dévoile-t-elle. Elle fait une tête de plus que les autres du même âge. Mais elle a le caractère de son père et j'aime ça. C'est une petite fille casse-cou qui aime la liberté, et n'a peur de rien. Tout l'inverse de moi qui était si craintive enfant... sans doute à cause de mon contexte familial." Pour rappel, Adriana Karembeu mesure 1m85. On peut donc être sûr et certain que, dans le futur, Nina verra les choses en grand.

Retrouvez l'interview intégrale d'Adriana Karembeu dans le magazine Gala, n°1515, du 23 juin 2022.