Adriana Karembeu : Sublime ambassadrice de la Croix-Rouge, elle charme même les policiers

Des gilets oranges vont vous solliciter ces prochains jours, mais c'est pour la bonne cause. La Croix-Rouge a lancé ce samedi 14 mai 2022 sa grande quête, un moment important dans la récolte de dons. Ambassadrice depuis de nombreux années, Adriana Karembeu était à Paris aujourd'hui pour montrer l'exemple.

Le sublime mannequin de 50 ans, et animatrice télé, a lancé les Journées nationales de la Croix-Rouge (du 14 au 22 mai) à Paris. Parée de sa tenue complète de bénévole, tee-shirt et pantalons beiges parsemés d'orange, la maman de la petite Nina (3 ans) n'avait pas enfilé la traditionnelle veste orange, à la différence de Marc Lévy (ambassadeur de la Croix-Rouge lui aussi) et Philippe Da Costa (président de la Croix-Rouge).

Ses longs cheveux blonds lâchés, Adriana Karembeu a fait fureur dans les rues de la capitale, attirant l'attention des passants mais aussi des forces de l'ordre en pleine activité. L'ex-femme de Christian Karembeu a sans contexte illuminé leur journée et n'a pas hésité à poser avec les policiers devant les photographes (voir le diaporama).

Un peu plus tôt dans cette journée marathon, Adriana Karembeu s'était arrêtée dans les studios de France Télévisions pour participer à l'émission Télématin. Radieuse dès les premières heures de la journée, l'épouse d'Aram Ohanian a assuré à la perfection son rôle d'ambassadrice de la Croix-Rouge. "Quand vous allez rencontrer les bénévoles dans les rues, dans toutes les rues et ruelles de France, donnez un peu d'agent. Parce que même peu, c'est énorme pour nous et c'est extrêmement important", a-t-elle expliqué sur le plateau de l'émission de France 2.

Au cours du programme diffusé en direct, Adriana Karembeu a également montré comment prodiguer un massage cardiaque en cas de malaise. Le chroniqueur servant de cobaye aurait bien aimé tester le bouche-à-bouche avec la charmante bénévole de la Croix-Rouge maiscee geste n'a pas été testé en plateau, Adriana Karembeu préférant se concentrer sur la démonstration d'un massage cardiaque...