Adriana Karembeu malmenée par sa fille de 3 ans, adorable vidéo avec Nina

Maman d'une adorable petite fille prénommée Nina née le 17 août 2018, Adriana Karembeu a réalisé l'un des ses rêves les plus chers en donnant la vie, elle qui pensait ne jamais réussir à avoir d'enfant. Victime d'une fausse couche en 2016, la jolie blonde d'origine slovaque est désormais heureuse en famille entourée de son mari, l'homme d'affaires Aram Ohanian (qu'elle a épousé le 14 juin 2014) et de sa fille. Le 13 avril 2022, l'ancienne animatrice de l'émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain a d'ailleurs partagé une vidéo craquante de Nina sur Instagram.

Artiste dans l'âme, on découvre la petite fille aux cheveux châtains s'amuser à coller des autocollants et des gommettes... sur le visage de sa maman ! Une "oeuvre d'art" grandeur nature qui a eu l'air de beaucoup amuser le mannequin de 50 ans. "And my daughter says : Mommy you look beautiful like this" ("Et ma fille me dit : Maman tu es belle comme ça") écrit l'ancienne candidate de Pékin Express en légende des images partagées dans sa story Instagram.

Installée entre Monaco et Marrakech - où Aram Ohanian possède une sublime maison aux alentours du golf Al Maaden - depuis plusieurs années, Adriana Karembeu avait confié aux journalistes du magazine Jour de France à quel point sa fille était le portrait craché de son papa. "Elle ressemble à son père en tous points : aussi bien physiquement que dans la manière d'être (...) Elle sait ce qu'elle veut. Je suis contente parce que c'est une chance dans la vie d'avoir ce caractère."

Sur Instagram, Aram Ohanian partage également de nombreuses photographies d'Adriana et de sa fille Nina, qu'il surnomme souvent ses "drôles de dames".