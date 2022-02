Adriana Karembeu maman : apparition surprise avec Nina, sa petite fille de 3 ans

Les rues de Nice se sont teintées de couleurs éclatantes, le dimanche 13 février 2022. Le soleil battait son plein sur l'ensemble de la Côte d'Azur et c'est tant mieux : la 137e édition du carnaval local était prévue à cette date et a ravi petits et grands... dans les meilleures conditions climatiques ! Sur la place Masséna, les foules se sont amassées, comme chaque année, pour assister à la fameuse première bataille de fleurs. En quantité limitée, toutefois. En raison de la crise sanitaire actuelle, seulement 5000 spectateurs munis d'un pass vaccinal ont pu participer à la fête.

Parmi ces 5000 visages, beaucoup ont reconnu celui de Christian Estrosi, le maire de Nice, venu présenter l'évènement en compagnie de sa femme Laura Tenoudji et de leur fille Bianca, 4 ans. Bien sûr, le Carnaval de Nice est l'occasion d'une jolie sortie en famille pour tous et Adriana Karembeu a profité de la fête pour passer du temps avec son époux, l'homme d'affaires Aram Ohanian, et leur petite Nina. Mariés depuis le 14 juin 2014, les amoureux ont accueilli leur enfant il y a plus de trois ans et ils la regardent grandir avec des étoiles dans les yeux. Et quelques brins de mimosas.