Adriana Karembeu : Sa fille Nina, le portrait craché de son mari Aram Ohanian

Que les fans d'Adriana Karembeu et Plus belle la vie (France 3) prennent leur agenda. C'est le 27 octobre prochain que la belle blonde de 50 ans fera ses premiers pas dans la célèbre série. Elle y incarne son propre rôle, avec une part de fiction. A cette occasion, un journaliste du magazine Jours de France est parti à sa rencontre, à Marseille. Et lors de l'interview, elle a notamment évoqué sa petite fille Nina (3 ans, fruit de son union avec Aram Ohanian).

Adriana Karembeu est une femme comblée tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle partage la vie de l'homme d'affaire Aram Ohanian. Un homme qui lui a permis de réaliser l'un de ses rêves les plus chers : devenir maman. Il y a trois ans, elle a donné naissance à sa petite fille Nina. Une merveille qui a changé sa vie : "Cela a tout changé, notamment les centres de gravité. Ma fille est devenue pour moi le centre de l'univers, donc je fonctionne complètement autrement. Je suis passée au second plan et c'est très bien comme ça. Je vis désormais pour elle."

Adriana Karembeu se décrit comme une maman "protectrice". Mais elle pense qu'Aram Ohanian l'est encore plus qu'elle. Avec Nina en tout cas, ils ne s'ennuient jamais car c'est une véritable casse-cou. "Elle ressemble à son père en tous points : aussi bien physiquement que dans la manière d'être. Elle sait ce qu'elle veut. Je suis contente parce que c'est une chance dans la vie d'avoir ce caractère", a précisé l'ancienne co-animatrice des Pouvoirs extraordinaires du corps humain. Son mari, elle le décrit comme un homme "incroyable". Un "phénomène" qui ne se soucie pas du regard des autres et qui est moins calme qu'elle. "Il est surtout extrêmement drôle", a-t-elle ajouté. De tendres confidences qui raviront le principal intéressé.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Jours de France du 13 octobre 2021.