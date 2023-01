Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian : de retour à Paris, elle poursuit sa nouvelle vie !

Hier, Adriana Karembeu quittait une nouvelle fois le Maroc après avoir annoncé sa rupture avec son époux Aram Ohanian. Ce matin du 10 janvier 2023, l'appareil de la belle Slovaque a enfin atterri dans la capitale française. Ravie d'être enfin de retour à Paris, la maman de la petite Nina s'est emparée de son compte Instagram pour tenir ses abonnés informés de l'avancement de son voyage.

Adriana Karembeu et Aram Ohanian, c'est bel et bien fini. Après l'annonce de la rupture et les fêtes de fin d'année, la mannequin a quitté le Maroc, comme elle le fait très régulièrement pour sa carrière professionnelle. Suite à son divorce, la question est maintenant de savoir si elle va partir définitivement du Maroc où continue à vivre entre les deux pays... Désormais de retour à Paris, la belle blonde n'a pas encore communiqué sur ses futurs projets. Sur son compte Instagram, ce mardi 10 janvier 2023, elle a posté une courte vidéo de la Tour Eiffel, prise depuis son véhicule. "Good morning Paris...", a-t-elle légendé ce court extrait où l'on peut apercevoir la Dame de fer illuminée au petit matin. Cette story fait écho à celle publiée la veille, montrant le sol marocain vu de haut et sur laquelle l'animatrice écrivait "Bye bye Marrakech...".

Des ex en bons termes

Pour rappel, c'est le 27 décembre 2022, toujours sur Instagram, que la belle Adriana Karembeu annonçait sa rupture. Après douze ans de vie commune et huit ans de mariage, le couple s'est donc séparé d'un commun accord. Désireux de ne rien cacher à leurs abonnés, les deux ex ont chacun dévoilé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs. Fort heureusement, ils semblent être restés en bons termes et comptent bien rester en contact pour le bien-être de leur fille, Nina, née en 2018 et aujourd'hui âgée de 4 ans et demi.

D'ailleurs, l'ambassadrice de la Croix-Rouge assure garder un très bon souvenir de son histoire d'amour avec l'homme d'affaires arménien. "Douze années magnifiques passées ensemble... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée... (...) L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina", écrivait-elle sur Instagram il y a quelques semaines.