Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian : nouvelle grande étape, le début d'une nouvelle vie ?

C'est une annonce qui a surpris la France entière... Après plus de 8 ans de mariage, Adriana Karembeu et Aram Ohanian ont décidé de prendre des chemins différents en mettant un terme à leur histoire d'amour. Depuis leur union, les parents de la petite Nina vivaient au Maroc, où l'homme d'affaires possède un restaurant. Mais ce lundi 9 janvier 2023, la célèbre mannequin a franchi le cap final de leur séparation.

Ils ont annoncé leur rupture le 27 décembre 2022 et, plus d'une semaine plus tard, le temps est venu pour Adriana Karembeu et son désormais ex-mari de se séparer pour de bon. Sur son compte Instagram, l'ambassadrice de la Croix Rouge a posté une courte vidéo en story. On peut y apercevoir le sol marocain, vu de haut, sous un magnifique ciel bleu et un soleil éclatant. "Bye bye Marrakech...", a sobrement écrit la belle Slovaque en légende. La maman de Nina (4 ans) commence peut-être donc une autre vie, ailleurs.

Une décision prise d'un commun accord

Pour rappel, cela faisait presque 12 ans qu'Adriana Karembeu et son compagnon Aram Ohanian vivaient une belle idylle. Après un splendide mariage célébré le 14 juin 2014 à Monaco, les tourtereaux avaient décidé de s'installer définitivement au Maroc et de faire un enfant. Nina, le fruit de leur amour est née le 17 août 2018, après plusieurs années d'essais infructueux.

Malheureusement, et à la surprise générale, leur histoire d'amour n'ira pas plus loin... Le 27 décembre dernier, l'acolyte de Michel Cymes annonçait la terrible nouvelle sur son compte Instagram. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées. L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina", écrivait-elle alors en légende d'une photo du couple prise en noir et blanc. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons exactes de cette séparation choc...