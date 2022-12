Adriana Karembeu célibataire : 1re apparition avec Nina depuis l'annonce de son divorce avec Aram Ohanian

Entre Adriana Karembeu et Aram Ohanian, c'est terminé. Le 27 décembre 2022, la sculpturale blonde de 51 ans a annoncé leur rupture en story Instagram. Discrète depuis, elle a de nouveau fait une apparition remarquée en story Instagram, ce jeudi 29 décembre 2022.

C'est un coup dur qu'est en train de vivre Adriana Karembeu. Une fois de plus, son mariage n'a malheureusement pas duré. L'ancienne épouse de Christian Karembeu et Aram Ohanian est en effet aujourd'hui célibataire. Mais, malgré la douleur de ce nouvel échec amoureux, l'ambassadrice de La Croix-Rouge tente de se relever pour sa petite fille Nina (4 ans, fruit de son ancienne union avec l'homme d'affaires de 54 ans). Ce jeudi 29 décembre, mère et fille se sont d'ailleurs offert une sortie comme en témoigne une vidéo partagée par Adriana Karembeu en story Instagram.

On peut y découvrir Nina et sa maman (dont les visages ne sont pas visibles) avec les pieds dans le sable. Une vague est venue les caresser. Un moment de tendresse avec pour fond sonore La Mer, de Charles Trenet. "Peaceful" peut-on lire en légende. Il s'agit de la première apparition d'Adriana Karembeu depuis l'annonce de sa séparation. Pour l'heure, elle n'a toujours pas dévoilé pour quelle raison sa relation avec Aram Ohanian avait pris un autre tournant.

Nouveau divorce pour Adriana Karembeu

"C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de son désormais ex et elle, avec un grand sourire, pour annoncer leur divorce après huit ans de mariage.

Les anciens tourtereaux s'étaient rencontrés en 2011, à Marrakech. Ville dans laquelle le couple résidait avec leur petite fille Nina (4 ans). Bien qu'elle n'ait pas eu le coup de foudre pour Aram Ohanian, Adriana Karembeu a appris à le connaître et a fini par craquer. Ils se sont mariés le 14 juin 2014 à la mairie de Monaco. S'en sont suivis plusieurs jours de fête au Maroc (du 19 au 21 juin). Un mariage féérique et grandiose.