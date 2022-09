Adriana Karembeu : Sa fille Nina fait sa première rentrée... Cheveux très très longs et robe de princesse !

Derniers instants de bonheur sur la plage tout juste avant la rentrée des classes. C'est ce que se sont offerts Adriana Karembeu et sa fille Nina, qui a fêté ses 4 ans le 17 août dernier. Sur Instagram, celle qui partage sa vie depuis douze ans avec l'homme d'affaires arménien André Ohanian, papa de sa fille, a partagé ces moments précieux mais aussi la fameuse rentrée des classes de sa fille unique. "Last day on the beach before school" ("dernier jour sur la plage avant l'école"), écrit l'ex du footballeur international français Christian Karembeu. On peut y voir la petite Nina s'amuser à courir sur le sable en direction de la mer. Et son adorable rire en dit long sur son bonheur.

Mais le lendemain, l'heure n'est plus aux châteaux de sable pour la fille d'Adriana Karembeu. Place à la rentrée des classes, comme révélé par son illustre maman sur le réseau social. "First day of school" ("premier jour de classe") a écrit l'acolyte de Michel Cymes sur France 2, en légende. On peut voir sur une courte vidéo sa fille de dos, adorable dans une très jolie robe bleu ciel de princesse. Nina a des cheveux très très longs, coiffés avec un simple serre-tête, et de trop mignonnes petites baskets (voir le diaporama). La petite fille avance gaiement en direction de l'école, suivie de près par sa maman, fière.

De lourds obstacles avant ce grand bonheur

Cette petite Nina a été plus que désirée. Avant de devenir l'heureuse maman de cette petite fille, qui vient de fêter ses 4 ans, Adriana Karembeu a été confrontée à de multiples obstacles. L'ex-mannequin de 50 ans a subi trois fécondations in vitro (FIV) à l'étranger et a été victime de plusieurs fausses couches dont une en 2016. Dans l'émission 50 Minutes Inside, en août dernier, elle s'est livrée sur sa vie de maman. "Quand on n'a qu'un enfant, il faut se rendre compte que, quand on fait des choses comme ça, c'est une seule fois, a-t-elle fait savoir, très émue. Après ça passe ! Il faut le vivre maintenant, quoi... En plus moi, je me dis : "j'ai 50 ans", donc c'est maintenant". Elle a également déclaré à quel point être devenue maman avait changé son hygiène de vie. Elle fait attention à ce qu'elle mange d'autant plus et ne se laisse plus le droit d'être fainéante. Nina, un petit miracle.