Adriana Karembeu, maman comblée : elle partage une adorable vidéo de sa fille Nina à la plage

Je n'ai pas le droit d'être fainéante pour ma fille

Avant de devenir l'heureuse maman de Nina, Adriana Karembeu a été confrontée à de multiples obstacles. En effet, l'ex-mannequin de 50 ans a subi trois fécondations in vitro (FIV) à l'étranger et a été victime de plusieurs fausses couches dont une en 2016. Invitée de l'émission 50 Minutes Inside sur TF1 le 6 août dernier, l'acolyte de Michel Cymes sur France 2 s'était confiée à coeur ouvert sur sa vie de jeune maman : "Quand on n'a qu'un enfant, il faut se rendre compte que, quand on fait des choses comme ça, c'est une seule fois, a-t-elle déclaré avant d'être submergée par l'émotion. Après ça passe ! Il faut le vivre maintenant, quoi... En plus moi, je me dis : "j'ai 50 ans", donc c'est maintenant". L'ex-mannequin a également avoué que le fait d'avoir en enfant a transformé son hygiène de vie : "Depuis que j'ai ma fille, je me dis que je n'ai pas le droit de manger mal, je n'ai pas le droit d'être fainéante, parce que sinon je raccourcis ma vie ! C'est clair ! Pour moi encore, on s'en fout, mais pour ma fille, je n'ai pas le droit." Une maman épanouie et bien dans sa peau !