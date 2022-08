Christian Karembeu papa comblé, avec son épouse, pour l'anniversaire grandiose de sa petite Gaia

Il y a des anniversaires qui comptent plus que les autres et la petite Gaïa Karembeu va certainement se souvenir un moment de ses 5 ans ! Il faut dire qu'avec des parents comme Christian Karembeu et Jackie Chamoun, la vie doit être belle pour la jeune fille qui habite en Grèce où son père travaille depuis quelques années pour son ancien club, l'Olympiakos le Pirée. L'été a été plutôt agité pour la petite famille qui a passé pas mal de temps en France. L'occasion pour le champion du monde 98 de revoir sa grande fille Inès, ainsi que sa première compagne Estelle, pour célébrer les 27 ans de son aînée.

Un retour au pays qui a également permis à l'ex d'Adriana Karembeu de participer à un superbe mariage. "Nous célébrons l'amour. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux ! Je vous aime !", écrivait Jackie Chamoun en partageant des photos de la cérémonie sur les réseaux sociaux. Très active sur Instagram, la skieuse libanaise suivie par près de 8 000 abonnés aime bien partager des moments de vie avec ses fans et c'est exactement ce qu'elle vient de faire pour une journée très spéciale, l'anniversaire de sa fille Gaïa, qui vient de fêter ses 5 ans. "GAIA 5 ans déjà ! Tellement fière d'être ta maman, tu es mon plus beau cadeau", écrit la jeune maman de 30 ans sur son post Instagram.

Quelle chance de passer tellement de temps avec toi, tant d'aventures, de folies et de rires

Sur les photos, on peut voir la jeune fille qui a bien grandi et ressemble beaucoup à sa maman dans sa jolie tenue rose et blanche, avec sa petite soeur Alessia à ses côtés. La famille a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion et Gaïa a même eu droit à un superbe gâteau avec un bel arc-en-ciel à son sommet. "Quelle chance de passer tellement de temps avec toi, tant d'aventures, de folies et de rires.... Rien ne vaut ces moments. 'I love you to the moon and back' comme tu dirais. Ne grandis jamais", conclut Jackie Chamoun. Une superbe journée qui a l'air de se dérouler dans un parc et Christian Karembeu a l'air tout heureux entouré de ses trois femmes !