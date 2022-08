Diaporama : Christian Karembeu papa comblé, avec son épouse, pour l'anniversaire grandiose de sa petite Gaia

Semi-Exclusif - Christian Karembeu et sa femme Jackie Chamoun - A l'occasion des 20 ans de la victoire de l'équipe de France, les bleus se sont rendus à un dîner organisé au Buddha Bar avec tous les joueurs et leur famille. © Rachid Bellak/Bestimage

Christian Karembeu, son ex femme Estelle et leur fille Ines.

Christian Karembeu et sa fille Ines.

5 / 14

Christian Karembeu et Baptiste Vendroux lors du match de football caritatif "Le match des héros UNICEF" entre l'OL Légendes et la team Unicef en faveur de l'association Aide Médicale & Caritative France-Ukraine (AMC France-Ukraine) au Groupama Stadium à Lyon, France, le 10 mai 2022. Victoire de Lyon 1 à 0, but de Sonny Anderson. La somme de 482 490€ a été récoltée pour les enfants d'Ukraine. © Pierre Perusseau/Bestimage