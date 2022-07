Adriana Karembeu épanouie sexuellement : confidences cash sur sa vie intime

L'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain est à retrouver ce soir sur les antennes de France 2. La dixième saison du programme est disponible sur la chaîne publique chaque mardi depuis le 12 juillet dernier. À la présentation, le duo Michel Cymes - Adriana Karembeu est bien évidemment reconduit pour ces épisodes inédits.

Le 11 juillet dernier, la compagne d'André Ohanian, alors en pleine promotion pour l'émission, acceptait de se livrer sur sa vie intime, dans un entretien accordé à Femme Actuelle . La Slovaque de 50 ans, victime de plusieurs fausses-couches par le passé, a notamment évoqué son rapport à la sexualité. "Je ne me suis jamais posé la question avant parce que pour moi, tout va plutôt bien. Je prends ce qu'il y a à prendre et j'aime vivre ma sexualité à 100%. Mais il est vrai qu'avec l'âge, la femme de 40 à 50 ans se pose énormément de questions sur sa féminité, sa sensualité et sa sexualité. Elle essaie de se reconnecter avec elle-même", s'est-elle confiée dans un premier temps.



"Satisfaire ses désirs et ses plaisirs"

"Grâce à cette émission, je me suis rendu compte que ça peut poser quelques problèmes et que la femme se dit qu'après 50 ans elle est rangée dans une catégorie où pas grand-chose l'attend. Ce sont des idées reçues. C'est vrai qu'il faut redécouvrir un corps qui a changé, qui n'est plus le même que lorsqu'on avait 20 ans. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est bonne à mettre à la poubelle", a rajouté la mère de Nina.

L'ex de Christian Karembeu a également tenu à donner des conseils aux femmes afin de se réinventer sexuellement et par conséquent d'échapper à une forme de routine. "C'est le moment de se dire : 'Je suis une femme, je sais ce que je veux dans la vie et je devrais l'obtenir. Il n'y a plus de barrières. J'ai mon conjoint, j'ai construit ma famille, mais je suis avant tout une femme. Et si j'ai envie de m'épanouir, c'est maintenant'. Nous avons les mêmes droits que les hommes. Il faut chercher à satisfaire ses désirs et ses plaisirs, sans se soucier des tabous autour de la sexualité. Sans avoir peur, ni honte de le faire", a-t-elle expliqué en toute transparence. Des conseils très précieux de la part de l'ex-top.