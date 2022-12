Adriana Karembeu et Christian : robe aux épaules dénudées, lieu magnifique, leur mariage de rêve en Corse

Leur rencontre avait tout d'un conte de fées et aurait pu faire l'objet d'un film. C'est en 1996 que leurs regards se sont croisés pour la première fois dans un avion, pour ne finalement pas se quitter durant près de quinze ans. Adriana et Christian Karembeu se sont mis en couple. Et, le 22 décembre 1998, ils ont scellé leur amour en se mariant. Une belle cérémonie publique.

C'est en Corse, à Porto-Vecchio plus précisément, qu'Adriana Karembeu et le champion du monde 1998 se sont mariés. Pour l'occasion, Christian Karembeu avait misé sur un costume trois-pièces gris et une cravate bleue. De son côté, la sculpturale blonde de 51 ans portait une longue robe blanche à épaules dénudées. Le haut de la tenue était bien cintré et mettait le haut de son corps en valeur. Le bas, composé de tulle, était bouffant comme une robe de princesse. Côté coiffure, elle a misé sur un chignon accessoirisé d'une tiare. Elle portait également un voile. Et, le vent semblant être au rendez-vous, elle n'a pas manqué de porter des gants et un sorte de châle blanc pour se couvrir en cas de besoin.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, le papa d'Adriana Karembeu (avec qui elle entretient des relations compliquées) était présent en ce jour spécial. Tout comme sa soeur Natalia. Christian Karembeu a notamment pu compter sur la venue de sa maman. Et, à la sortie de la mairie ou de l'église, les anciens tourtereaux ont pu constater qu'une foule les attendait. Ainsi, c'est avec des gardes du corps qu'ils se déplaçaient, quand ils n'étaient pas dans leur voiture blanche choisie pour le grand jour.

Je suis partie

Après cela, ils ont filé le parfait amour pendant un peu plus de dix ans. Mais en 2011, Adriana Karembeu a annoncé dans les pages de Paris Match que l'ancien footballeur professionnel et elle étaient séparés depuis plusieurs mois. "C'est moi qui suis partie. (...) Je ne supportais plus l'existence que nous menions. Quand mon mari a arrêté de jouer, il s'est mis à vivre à 300 à l'heure, et je n'arrivais pas à suivre. On s'est perdus sans le faire exprès. On n'arrivait pas à se retrouver. Nous n'avions plus de vie de couple. Chacun doit continuer son propre chemin. J'ai préféré partir pour ne pas tout gâcher, ne pas abîmer nos souvenirs", déclarait-elle notamment.

Malgré leur divorce, Adriana Karembeu n'a pas changé de nom de famille. Elle est pourtant bel et bien passée à autre chose puisqu'en 2011, elle a rencontré Aram Ohanian à Marrakech. Le couple s'est marié en 2014, un moment grandiose et féérique. Et en août 2018, ils ont accueilli leur fille Nina. Leur histoire se conjugue malheureusement aujourd'hui au passé. Le 27 décembre 2022, l'ambassadrice de la Croix-Rouge a annoncé leur rupture, en story Instagram. Pour l'heure, les raisons n'ont pas été dévoilées.