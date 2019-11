Adriana Karembeu maltraitée par son père : "Les cicatrices vont rester"

Adriana Karembeu (48 ans) est aujourd'hui une femme accomplie grâce à sa fille Nina, née le 17 août 2018. Épanouie personnellement, la jolie blonde l'est aussi professionnellement en étant animatrice, actrice et mannequin.

Pourtant, Adriana Karembeu revient de loin. Née en Slovaquie en 1971, sa vie n'a pas toujours été facile. Elle a été victime de maltraitance de la part de son père. Dans l'émission de son complice Michel Cymes Ça ne sortira pas d'ici (France 2), diffusée le 27 novembre 2019, l'ex de Christian Karembeu est revenue avec émotion sur cette époque traumatisante. "Je ne sais pas ce que mon père m'a fait payer, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas..." a-t-elle déclaré tout d'abord en se remémorant son passé.

Et de poursuivre : "Je me souviens que mon père rentrait à 15h45 parce que je savais que ma vie s'arrêtait à cette heure-ci. Je m'asseyais à mon bureau et je faisais semblant de faire mes études jusqu'à l'heure du coucher. Pour ne pas déranger, pour être invisible." Si Adriana Karembeu ne sait pas pourquoi son père se comportait ainsi, ce dernier lui a tout de même fait une confidence incroyable quand elle avait 20 ans. "Il m'a dit : 'Je ne t'aimais pas'". Aujourd'hui, la jolie maman a coupé les ponts avec ce père "toxique". "Il m'écrit de temps en temps. Il n'a jamais vu ma fille, il l'a vu dans la presse, il m'a envoyé une photo de lui quand il était petit et m'a dit : 'Regarde elle me ressemble !'"

Adriana Karembeu a également évoqué la maltraitance physique qu'elle a subi. "Ce ne sont pas des fessées, ce sont des gifles donc ça marque". Grâce à l'écriture de son livre autobiographique, Je viens d'un pays qui n'existe plus, elle a heureusement pu se reconstruire et se délester des épreuves douloureuses de sa jeunesse. "C'est un pervers narcissique mais encore une fois, il a sa vie maintenant, il s'est remarié et j'ai pas envie de le noircir du matin au soir mais les cicatrices vont rester."