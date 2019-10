Adriana Karembeu maman : sa fille Nina a bien grandi !

La vie de la sublime Adriana Karembeu a été bouleversée le jour où elle a rencontré son mari Aram Ohanian, un riche homme d'affaires d'origine arménienne. Quatre ans plus tard, le couple accueillait une petite Nina, née le 17 août 2018. Accaparée par sa vie d'animatrice, actrice et mannequin, la bombe est donc devenue maman, à presque 47 ans !

Après avoir dévoilé le visage de sa merveille à plusieurs reprises, notamment sur son compte Instagram, le mannequin avait arrêté de montrer sa fille depuis le mois de mai dernier. Le 26 octobre 2019, au Palais du Pharo à Marseille, Adriana Karembeu s'est vue remettre la médaille Charles Aznavour au cours de la soirée caritative organisée au profit de l'école arménienne Abovian. L'occasion pour elle de montrer à quel point sa petite Nina a bien grandi.

En effet, entourée de sa petite famille, la belle a passé un moment en compagnie de Martine Vassal (présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône), de la styliste Naira Sargsyan et Alexis Findykian, mais aussi de la petite Emma, grande gagnante de The Voice Kids 5 ainsi que du chanteur Grégory Bakian qui sont tous les deux venus chanter pour l'assemblée.

Les organisatrices de l'événement, Evelyne Melkonian et Karen Khurshudyan, étaient bien évidemment présentes elles aussi, tandis que Richard Findykian, adjoint au maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille a également honoré la soirée de sa présence. Madame Diana Gasparyan, maire de Echmiadzine, le "vatican arménien" est aussi venue poser aux côtés d'Adriana Karembeu et sa famille.

À noter que Nina a également fait une apparition remarquée dans l'émission 66 minutes diffusée sur M6 le dimanche 27 octobre 2019. Dans ce reportage, la belle Adriana Karembeu est revenue sur l'organisation de son mariage célébré le 14 juin 2014 à Monaco. Dansant avec sa fille dans ses bras, le mannequin s'est montrée rayonnante de bonheur.

Un bonheur d'autant plus intense que l'ambassadrice de la Croix Rouge a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. En 2016, l'acolyte de Michel Cymes a vécu une fausse couche comme une tragédie : "Dans les mois qui ont suivi, je ne pouvais pas croiser une femme enceinte ou avec un bébé sans sentir les larmes me monter aux yeux" racontait-elle quelques mois plus tard.

S'ensuivent deux fécondations in vitro infructueuses, mais Adriana Karembeu n'a jamais abandonné l'idée de devenir maman. Elle avait d'ailleurs prévu d'adopter si elle ne parvenait pas à devenir maman naturellement.