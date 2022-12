Adriana Karembeu et Aram Ohanian séparés : photos de leur mariage féérique et grandiose

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le 27 décembre 2022, Adriana Karembeu a annoncé qu'Aram Ohanian et elle ne formaient plus un couple. Tous deux s'étaient rencontrés en 2011, à Marrakech, et s'étaient mariés en 2014. Une sublime cérémonie, suivie de plusieurs festivités.

Malgré leur séparation, le 14 juin 2014 est une date qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Ce jour-là, l'ancienne mannequin d'origine slovaque âgée de 51 ans et l'homme d'affaires de 54 ans se sont mariés. L'union civile s'est déroulée à la mairie de Monaco, où Adriana Karembeu résidait depuis quatre ans. Aram Ohanian et elle avaient préféré organiser une cérémonie très intime. Pour l'occasion, la sculpturale blonde avait misé sur une robe de soie blanche signée de la maison Céleste, comme elle l'avait détaillé auprès de nos confrères de Gala à l'époque. Une apparition divine devant son mari mais aussi, sa soeur Natalia et sa maman Zlatica. Son papa, avec lequel elle entretient des relations compliquées, ne faisait en revanche pas partie du tableau, alors qu'il était convié. "J'ai toujours cherché la stabilité amoureuse pour pallier ce que je n'avais pas eu dans le regard de mon père. Quand on m'aime, je ne lâche rien, je suis comme un pitbull, j'essaye de faire en sorte que ça marche. J'ai aimé follement mon ex-mari et c'est le cas aussi pour Aram", déclarait-elle. C'est à bord d'une Rolls-Royce Phantom qu'ils se sont rendus à la mairie de Monaco.

Grande fête pour le mariage

Ils étaient sur un petit nuage donc et n'ont pas eu le temps d'en redescendre lors de la deuxième partie du mariage qui s'est déroulée du 19 au 21 juin, au Maroc. Une grande soirée a été organisée au sein de l'établissement d'Aram Ohanian, le Jad Mahal. La suite des festivités s'est poursuivie au Palais Rhoul comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Complices, ils ont notamment dansé devant leurs invités. Et l'ambassadrice de la Croix-Rouge a fait sensation avec sa robe blanche de tulle et de broderie signée du talentueux couturier libanais Zuhair Murad.

Des souvenirs inoubliables, bien qu'aujourd'hui, Adriana Karembeu et Aram Ohanian soient séparés. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de son désormais ex et elle, avec un grand sourire. Une séparation à l'amiable, notamment pour le bien de leur petite Nina (4 ans).