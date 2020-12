Adriana Karembeu sublime au mariage de sa soeur, Natalia nostalgique

Adriana et sa soeur sont extrêmement proches. Une expérience magique les a encore un peu plus rapprochées, celle de la maternité. En effet, toutes deux ont été enceintes en même temps et toutes deux ont accueilli des petites filles.

Après avoir connu la douloureuse épreuve de la fausse couche, Adriana Karembeu est à nouveau tombée enceinte lorsqu'elle avait 46 ans et a donné naissance à Nina le 17 août 2018, adorable petite princesse née de son amour pour Aram Ohanian. Les parents de Nina sont mariés depuis 2014, une union qu'ils avaient choisi de célébrer à Monaco. Adriana Karembeu avait précédemment été unie à l'ancien footballeur Christian Karembeu.

Lors de sa grossesse, Adriana Karembeu s'était montrée enceinte avec sa soeur sur Instagram, puis une fois leurs filles nées, elle avait également partagé leur immense bonheur sur le réseau social.