"Allais-je supporter cette situation ?" : Adriana Karembeu divorce d'André Ohanian, leurs débuts difficiles

Coup de tonnerre sur la planète people. Le 27 décembre 2022, Adriana Karembeu a surpris tout le monde en annonçant en story Instagram qu'Aram Ohanian et elle ne formaient plus un couple. Une idylle qui durait depuis un peu plus de dix ans. Pourtant au départ, la belle blonde de 51 ans ne pensait pas faire sa vie avec l'homme d'affaires de 54 ans.

C'est à Marrakech qu'Adriana Karembeu et Aram Ohanian se sont rencontrés. Ville dans laquelle le couple résidait avec leur petite fille Nina (4 ans). Et, quand elle l'a vu, l'ancien mannequin d'origine slovaque est loin d'avoir eu le coup de foudre. En effet, elle ne l'a même pas remarqué dans un premier temps. Quand il a enfin croisé son regard, elle l'a "trouvé arrogant" comme elle l'a confié au magazine Nous Deux, en 2014.

"Puis j'ai appris à le connaître. (...) La qualité principale que je demande à un homme, c'est le courage. André n'est pas du tout diplomate mais il est courageux. Il exprime toujours ses opinions et j'adore ça", avait poursuivi celle qui se décrivait comme une "amoureuse absolue". Si elle était solitaire quand elle était plus jeune, l'ancienne épouse de Christian Karembeu a apprécié partager chaque instant de sa vie avec Aram Ohanian. "Je me suis demandé comment j'allais supporter cette situation. Et en fait, j'adore ça ! La fusion est finalement bien meilleure que la solitude. J'aime profondément que nous fassions tout ensemble", avait-elle déclaré. Et d'ajouter que l'homme qui partageait sa vie était "tout [son] univers".

Adriana Karembeu célibataire

Fous d'amour, Adriana Karembeu et Aram Ohanian s'étaient mariés en 2014 à Monaco. De leur union est née la petite Nina le 17 août 2018, après des années de combat pour l'ambassadrice de la Croix-Rouge. Et ils formaient une famille unie jusqu'à ce que leur rupture ne soit dévoilée au grand jour. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimé... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc de son désormais ex et elle, avec un grand sourire. Si la raison de cette rupture n'a pas été dévoilée, le public a bien compris que les parents feront tout pour que leur petite fille ne souffre pas de la situation.