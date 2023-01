Diaporama : Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian : de retour à Paris, elle poursuit sa nouvelle vie !

1 / 21 Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian : de retour à Paris, elle poursuit sa nouvelle vie !

2 / 21 Exclusif - Adriana Karembeu - Photocall du gala annuel de la Fondation Elina Svitolina au Yacht Club de Monaco. © Bruno Bébert / Bestimage © BestImage, Bruno Béber

3 / 21 Adriana Karembeu - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. Ce traditionnel dîner de charité organisé chaque année par Thierry Martino qui en assure les Relations Publiques, a pour vocation de collecter des fonds en faveur de Global Gift Foundation et de Eva Longoria Foundation. Leur mission est de venir en aide aux femmes et aux enfants partout où cela est nécessaire, notamment en soutenant financièrement des projets associatifs ciblés permettant d'améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité. Chaque année la Fondation Global Gift choisit également une association locale afin de lui reverser une part des bénéfices de la soirée. Cette année c'est l'association " Un Rien C'est Tout " présidée par Cécile Duffau qui a été choisie. Cette association défend 4 grandes causes qui sont : le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. En tout ce sont plus de 190 projets réalisés et près de 3 millions d'euros collectés depuis sa création en 2016. Outre Eva Longoria, de nombreux invités ont foulé le tapis rouge. Christophe Beaugrand et Béatrice Rosen ont endossé les rôles de Maitre et Maîtresse de Cérémonie. (En français pour lui, en anglais pour elle) Pour l'animation musicale, la Fondation a pu compter sur la présence de Camille Lellouche qui a subjugué l'assistance du Global Gift Gala en reprenant quelques-uns de ses succès, ainsi que de la participation surprise d'Hélène Segara qui est montée à l'improviste sur scène pour entonner son tube " Il y a trop de gens qui t'aiment " devant un parterre d'invités conquis. Une vente aux enchères s'est déroulée sous la houlette de Julien Brunie, DG de Christie's, dévoilant des lots d'exception tels qu'une peinture d'Auguste, l'artiste phare du french pop Art, un dîner avec Eva Longoria herself ... ou bien encore une sculpture de Richard Orlinski (qui a reçu le Global Gift Utopia Award des mains d'Eva Longoria récompensant ses engagements humanitaires, tout comme l'entrepreneur espagnol, Javier Garcia qui lui a reçu le Global Gift Philanthropreneur Award) La soirée a pu être imaginée grâce au soutien des sponsors UTOPIA Avatars, (Société basée sur l'écosystème NFT utilisant la puissance de la blockchain pour amplifier sa mission de sensibilisation à la construction d'un monde plus éthique) ainsi que de la marque de bijoux APM Monaco qui a, pour l'occasion, paré Eva Longoria de magnifiques créations. Quant au diner, signé Christian Le Squer, Chef étoilé du restaurant " Le Cinq ", il fut sublimé grâce aux vins Château Enclos Haut Mazeyres, Appellation POMEROL, et les champagnes BOLL&Cie. © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

4 / 21 Adriana Karembeu Ohanian, son mari Aram et leur fille Nina durant la première bataille de fleurs du Carnaval de Nice 2022, Roi des Animaux, place Masséna à Nice, le 13 février 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

5 / 21 Adriana Karembeu est de retour à Paris. Le 10 janvier 2023. © Instagram, adrianakarembeusklenarikova

6 / 21 Exclusif - Adriana Karembeu, sa fille Nina Ohanian - Adriana reçoit la médaille Charles Aznavour à la soirée caritative organisée au Palais du Pharo, au profit de l'école arménienne Abovian. Marseille, le 26 octobre 2019. © Philippe Doignon / Bestimage © BestImage, Philippe Doignon

7 / 21 Adriana Karembeu - 2ème édition du prix Dapat au Théâtre Edouard VII à Paris le 17 octobre 2022. Les Prix Dapat sont un rendez-vous annuel qui visent à récompenser les associations qui ont mené une action remarquable à l'attention des femmes en situation de précarité lors de l'année précédente. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

8 / 21 Adriana Karembeu - 73ème Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco le 18 juillet 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides

9 / 21 Adriana Karembeu au front row du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Julien Fournié" au Bridge Pile Nord du pont Alexandre III à Paris, France, le 5 juillet 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage © BestImage, Veeren-Clovis

10 / 21 Exclusif - Adriana Karembeu et son mari André Ohanian - Le jury et les invités posent et déjeunent juste avant le début du défilé de la 15ème édition de "Top Model Belgium" au Lido à Paris, le 3 février 2019. © Philippe Doignon / Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Philippe Doignon / Denis Guignebourg

11 / 21 Adriana Karembeu - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

12 / 21 Adriana Karembeu enceinte et son mari André Ohanian - 70ème édition du gala de la Croix Rouge monegasque à Monaco. © Pierre Villard/Le Palais Princier/Monte-Carlo-SBM via Bestimage © BestImage, Pierre Villard

13 / 21 Adriana Karembeu lors de la soirée ' Series' au Fairmont Hotel lors du 61Eme Festival de Televison de Monte-Carlo le 18 juin 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

14 / 21 Adriana Karembeu au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum, à Monaco, le 17 juin 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

15 / 21 Adriana Karembeu au photocall de l'after party de la cérémonie d'ouverture de la 61ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo au Monte Carlo Beach, à Monaco, le 17 juin 2022. © Denis Guignebourg/BestImage © BestImage, Denis Guignebourg

16 / 21 Adriana Karembeu - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde

17 / 21 Adriana Karembeu (ambassadrice de la Croix Rouge) lors du lancement de la semaine de la grande quête nationale de la Croix-Rouge sur la place de la Bastille à Paris, France, le 14 mai 2022. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

18 / 21 Semi-exclusif - Adriana Karembeu - Conférence de presse du 61ème Festival de la Télévision de Monte-Carlo à l'hôtel Brach à Paris le 2 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

19 / 21 Exclusif - Adriana Karembeu Ohanian durant la soirée caritative au profit de l'association niçoise Pallia Aide, à l'Opéra de Nice, le 26 mars 2022. Cette association, créée en 2006 au moment de l'ouverture de l'unité& x301; de soins palliatifs de l'hôpital de L'Archet du CHU de Nice, ½uvre au quotidien pour le bien-être des malades et de leurs proches. Une soirée articulée autour d'une vente aux enchères, où lon pouvait trouver des photos sur le thème de Nice, une réplique de la chaise originale Bleue de Nice, réalisée par la famille Tordo ou encore une sculpture du chien Totor à vélo, créé pour le Tour de France, par l'artiste Stéphane Bolongaro. Ce Totor a rapporté 2500 Euros, et la somme totale atteinte, grace aussi à un maillot signé du capitaine de l'OGC Nice, le brésilien Dante, a permis de récolté 26240 Euros. Adriana Karembeu Ohanian, touchée par la cause, a tenu le rôle de maîtresse de cérémonie, mais elle a aussi joué dans une scénette lors de l'ouverture du spectacle de l'humoriste niçois et chroniqueur aux côtés d'Anne Roumanoff sur Europe 1, Laurent Barat. Laurent Barat s'est porté, bien volontier, présent à cette événement car le frère de son producteur, fut pris en charge par ce service pour les derniers moments de sa vie. Gil et Sabine Marsalla, les producteurs de l'humoriste, sont à l'origine de cette soirée, plusieurs fois reporté à cause de la pandémie. Ils ont d'ailleurs, sur scène, remercié la municipalité qui leur a mis à disposition l'Opéra, mais ils ont aussi demander à la mairie de prévoir de leur offir de nouveau la salle pour l'édition suivante. Laurent Barrat, découvert par Noelle Perna aka Mado la Niçoise et mis en scène par la suite, pour ses premières scènes, par Pascal Légitimus avant d'être découvert par Gad Elmaleh qui l'a souvent pris comme première partie de ses spectacles, a éclaté la salle avec son dernier Show, En toute transparence, qui se déroule dans la salle d'attente d'un médecin. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

20 / 21 Exclusif - Prix Special - Adriana Karembeu - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Diner de gala spécialement conçu par le Chef Trois Étoiles Y.Alleno et la Cheffe Ivoirienne P.Gilbert, spectacle présenté par K.Touré et Y.Zogbo, voyage dans le futur avec les ballets de Georges Momboye et nles grandes stars africaines du 21 ème Siècle. Vente aux enchères animée par Maître Julien-Vincent Brunie de chez Christie's et Maître Jean-Noël Sampah. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Olivier Borde