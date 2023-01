Adriana Karembeu : Son ex Aram Ohanian "indomptable", une vie de couple chamboulée... ce qui a pu les amener à la rupture

A la fin du mois de décembre, quelques jours après Noël, Adriana Karembeu a fait une annonce choc : entre elle et son mari Aram Ohanian, c'est terminé. Cela faisait pourtant douze années qu'ils s'aimaient et huit ans qu'ils étaient unis. Ensemble, ils ont même eu le grand bonheur d'accueillir leur fille Nina (née le 17 août 2018). Qu'à cela ne tienne, ils ont entamé une procédure de divorce.

C'est sans amertume aucune et au contraire, avec encore beaucoup d'affection pour l'homme d'affaires de 54 ans qu'Adriana Karembeu officialisait la nouvelle à travers une story Instagram. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimée... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", lui adressait-elle.

Je partage une immense chambre avec ma fille

Et il est vrai qu'Adriana Karembeu ne peut qu'être reconnaissante envers Aram Ohanian, lequel lui a permis de fonder une famille après plusieurs années de combat pour tomber enceinte. A la naissance de Nina, la vie de la sublime blonde avait alors complètement été chamboulée, tout comme son couple. "Nina est devenue le centre du monde d'Adriana. Et elle a cessé de faire chambre commune avec son mari", nous rappelle Ici Paris, s'appuyant sur les propres déclarations d'Adriana lors d'une interview passée pour Gala. "A Marrakech, je vis à l'hôtel et là (à Paris, ndlr), je partage une immense chambre avec ma fille dans laquelle j'ai même fait installer un toboggan pour qu'elle joue. Aram, lui, dort dans une autre pièce", avait-elle raconté.

Une manière de vivre qui a peut être fini par créer des discordes entre les époux. Sans parler du fait qu'Aram Ohanian est un homme au fort tempérament. "Mon mec a un caractère de fou. De toute façon, je choisis systématiquement des hommes indomptables. Aram, c'est le feu. Je l'admire", confiait encore à l'époque Adriana Karembeu. Aujourd'hui, c'est donc seule que l'acolyte de Michel Cymes va devoir se reconstruire, faisant toujours de sa fille Nina sa priorité. "Sa confiance aux hommes reste fragile, la faute à son père. Adriana veut sans doute rester libre et ne dépendre de personne. Son bonheur, c'est de voir grandir sa fille", a expliqué un proche à Ici Paris.