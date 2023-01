Diaporama : Adriana Karembeu : Son ex Aram Ohanian "indomptable", une vie de couple chamboulée... ce qui a pu les amener à la rupture

Adriana Karembeu : Son ex Aram Ohanian "indomptable", une vie de couple chamboulée... ce qui a pu les amener à la rupture

Adriana Karembeu Ohanian, son mari Aram et leur fille Nina durant la première bataille de fleurs du Carnaval de Nice, Roi des Animaux, place Masséna à Nice. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

4 / 14