Laura Tenoudji soutient Christian Estrosi à Nice, avant de repartir avec Bianca

Christian Estrosi est le maire de Nice depuis mai 2017, mais le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne le sera peut-être plus dans quelques mois. Les Niçois décideront de son sort en mars prochain, lors des élections municipales. Mais malgré cette échéance importante, l'homme politique de 64 poursuit son mandat avec la même implication qu'à ses débuts.

Lundi 6 janvier 2020, Christian Estrosi avait rendez-vous avec les Niçois pour un rendez-vous traditionnel, les fameux voeux. Pour cet exercice qui s'est déroulé dans l'ancienne église des Franciscains, joyau du XIIIe siècle récemment réhabilité après cinq années de travaux, le maire Les Républicains n'était pas seul mais entouré de son équipe et de celle qui partage sa vie amoureuse : Laura Tenoudji.

Toujours présente dans les grands rendez-vous, la journaliste de Télématin (France 2) s'est tenue au côté de son époux durant tout son discours. La spécialiste du web était en look bicolore pour l'occasion, habillée d'une jupe noire taille haute et d'un chemisier blanc. Habitués à exprimer leur grande complicité en public, échangeant des baisers fougueux, les amoureux se sont simplement tenus la main cette fois-ci.

Une fois le discours prononcé, Christian Estrosi et Laura Tenoudji ont dégusté une galette des rois, mais aussi un gâteau des rois, couronne briochée garnie et recouverte de fruits confits, incontournable sur la Côté d'Azur. Un grand moment de convivialité que le maire de Nice aimerait revivre l'année prochaine. "Je veux dire aux Niçois et aux Niçoises que j'entends être leur maire à 100% et ce jusqu'au bout du mandat qui m'a été confié", a-t-il commenté dans ses stories Instagram, remerciant tous les acteurs de Nice sans qui la ville ne pourrait pas évoluer comme elle l'a fait, le fait et le fera encore dans les mois à venir.

Bianca à croquer en Bonpoint

Après cet événement, Laura Tenoudji a quitté Nice direction Paris pour rejoindre l'équipe de Télématin le lendemain (mardi 7 janvier 2020). Malgré l'ambiance très délicate et les nombreux départs dans l'émission de France 2, Laura Tenoudji reste fidèle au poste. Ce nouveau voyage Paris-Nice, la journaliste de 43 ans ne l'a pas effectué seule, mais avec Bianca, l'adorable fillette née il y a deux de son amour pour Christian Estrosi. Laura Tenoudji a d'ailleurs publié une vidéo de sa princesse sur Instagram, filmée à leur arrivée à l'aéroport d'Orly et à croquer dans une veste en jean Bonpoint décorée d'un Mickey dans le dos.