Laura Tenoudji et Christian Estrosi : baiser fougueux après un dimanche sportif

Depuis vingt ans, c'est l'une des plus belles courses en France. Le Prom'Classic faisait son grand retour dimanche 5 janvier sur la Promenade des Anglais à Nice pour soutenir les enfants malades de la Fondation Lenval. Comme chaque année, l'épreuve consiste à parcourir dix kilomètres au bord de la mer et accueille tout type de sportif, les amateurs, les expérimentés, les plus jeunes et les plus vieux. Même les athlètes handisports étaient invités à participer. Ainsi, ce sont 9 602 coureurs qui ont été comptabilisés lors de cette 21e édition. Parmi eux, les champions de la course : Raphaël Montoya et Liv Westphal, lesquels ont battu des records de temps.

Sur la piste, la présence du maire de Nice, Christian Estrosi, était largement remarquée. En tenue de sport, l'homme politique de 64 ans a franchi la ligne d'arrivée accompagné de sa femme Laura Tenoudji, en une heure et quinze minutes. Devant les photographes, les parents de la petite Bianca ont montré fièrement leur médaille avant d'échanger un baiser fougueux. La journaliste de Télématin a également donné le coup d'envoi de la catégorie handisport. Sur Instagram, elle a partagé son enthousiasme en postant une série de photos de cette journée ensoleillée. "L'essentiel c'est de participer. #10km @promclassic Vive l'amitié Vive l'amour".

Voilà une belle manière de se remettre en forme après les fêtes de fin d'année. Pour Laura Tenoudji et Christian Estrousi, c'est à la montagne qu'ils ont fini l'année 2019. L'occasion d'initier pour la première fois leur fille au ski. Sur son compte, la maman de 43 ans a publié de tendres clichés de ces instants inoubliables.