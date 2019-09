Laura Tenoudji : Sa fille de 2 ans lui pique son sac à main

L'été 2019 de Laura Tenoudji a été fait de nombreux et doux moments avec ses deux enfants : Milan, 10 ans, né de sa relation passée avec Michael Tapiro, et Bianca, 2 ans, née de son mariage avec le maire de Nice Christian Estrosi. Mais l'heure de la rentrée télé ayant sonné, la spécialiste du web de Télématin (France 2) a repris le chemin de Paris et des studios de France Télévisions.

Pas question pour autant de se focaliser exclusivement sur son travail, Laura Tenoudji est de ces mamans actives qui savent très bien partager leur temps entre vie professionnelle et vie de famille. Et la vie de famille de la journaliste est faite de moments tendres et drôles qu'elle aime partager avec les 28 000 abonnés qui la suivent sur Instagram.

Le 13 septembre 2019, ceux qui suivent le quotidien de Laura Tenoudji ont ainsi pu découvrir son adorable petite Bianca lui voler un effet personnel tout neuf. La fillette de 2 ans apparaît de dos puisque ses parents prennent toujours soin de ne pas exposer son visage sur les réseaux sociaux. En jolie petite robe manches courtes, elle se balade avec le sac à main de sa maman. "Tellement plus sympa de piquer le nouveau sac de maman !!!", commente Laura Tenoudi, amusée, en légende. Bianca a bien choisi puisque l'accessoire en question est parfaitement adapté à sa taille. Laura Tenoudji et Christian Estrosi savent à quoi s'attendre avec Bianca pour les années à venir...