Laura Tenoudji : Ses enfants Bianca et Milan, adorables artistes en herbe

Toute l'année, Laura Tenoudji partage son quotidien entre Paris et Nice pour les besoins de sa carrière de journaliste. Spécialiste du web dans l'émission matinale Télématin de France 2, la pétillante blonde de 43 ans peut enfin vraiment prendre le temps de profiter de sa famille...

Si les fidèles téléspectateurs de Télématin peuvent suivre leur programme préféré tout au long de l'été, Laura Tenoudji fait un break. Ses vacances sont rythmées par de nombreuses activités avec ses deux enfants : l'aîné Milan, 10 ans, né de sa relation avec Michael Tapiro, et Bianca, tout juste 2 ans, fruit de son amour pour le maire de Nice Christian Estrosi.

Bien que leurs journées soient très fréquemment ponctuées de sorties à la plage, Nice étant baignée par la mer Méditerranée, Laura Tenoudji fait en sorte que Milan et Bianca soient sensibilisés à d'autres activités, manuelles. Ainsi le 9 août 2019, ils ont partagé un atelier peinture immortalisé par leur maman. Bianca, à l'aise en simple couche et ses cheveux blonds relevés par une couette, a pu découvrir la joie de plonger les doigts dans la peinture et manipuler les larges rouleaux. Du haut de ses 10 ans, Milan a quant à lui montré une parfaite maîtrise du pinceau en appliquant très soigneusement la peinture sur les petits parasols blancs en papier.