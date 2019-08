Laura Tenoudji fête les 10 ans de son fils Milan : sa jolie déclaration en image

"Happy Birthday mon fils d'amour, 10 ans ! #jetaime", a-t-elle écrit en légende d'une joyeuse photo sur laquelle Milan pose de dos, les bras en l'air. La journaliste a également publié un second cliché en Story, un portrait de vacances qui montre son fils en pleine séance de surf avec, en fond sonore, la chanson J'ai dix ans d'Alain Souchon. Peut-être a-t-elle été prise lors du passage de la petite famille à La Baule en juillet ? Milan et Bianca y ont en effet profité de plusieurs jours de vacances au bord de l'eau, entre séance de trampoline, pêche aux canards et virée en mer sur l'île d'Hoedic avec leur oncle Brian Tenoudji.