Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Leur fille Bianca s'éclate à la plage !

Mais Laura Tenoudji prend aussi du temps pour elle. Comme on peut l'apercevoir dans sa story Instagram, la mère de famille a pris le temps d'aller chez le coiffeur et arbore désormais un élégant carré court. Un look bien différent de celui qu'elle portait lors de sa montée des marches à Cannes, au bras de son mari (et père de Bianca), le maire Christian Estrosi. Ses longs cheveux blonds étaient tressés avec une couronne de perles, assortie à sa robe Longchamp.

En novembre 2016, l'homme politique et Laura Tenoudji se mariaient au cours d'une cérémonie intime, à Nice. Le 5 août 2017, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, Bianca. Christian Estrosi avait déjà été marié par le passé, à Dominique Sassone. Le couple avait divorcé après la naissance de deux filles, Laeticia (née en 1985) et Laura (née en 1988). De son côté, Laura Tenoudji était déjà maman de Milan.