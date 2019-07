Laura Tenoudji dévoile un généreux décolleté au soleil : le prix de son maillot

Laura Tenoudji Estrosi, journaliste et chroniqueuse TV, anime un débat à Nice dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes au Centre Universitaire Méditerranéen le 8 mars 2019. Cette conférence est organisée par les Soroptimist International Nice Azur, association interprofessionnelle de femmes se mobilisant au niveau local, national et international, en faveur des droits et du statut des femmes, des enfants et des aînés au niveau de la santé, de la culture. Le thème de la conférence est l'implication des femmes dans la ville solidaire. © Bruno Bebert / Bestimage