Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Photos de famille pour les 2 ans de Bianca

"Happy birthday my baby lion. Love U", a-t-elle écrit en légende d'une nouvelle publication. Sur la première photo, la fillette apparaît de dos, habillée d'une jolie petite robe à fleurs et d'une couronne sur la tête. Comme toujours, sa maman prend soin de ne pas afficher son visage sur Instagram. Le second cliché montre le joli gâteau d'anniversaire rose de Bianca, accessoirisé de lapins, de fleurs et de rubans satinés. De son côté, le papa Christian Estrosi en a dévoilé un peu plus du visage de sa cadette sur son compte Instagram, avec quelques photos de famille. "Happy birthday ma Bianca d'amour", a-t-il simplement commenté.

Ce mercredi, assorties dans leurs maillots de bain Coco Frio Paris, Laura Tenoudji a publié une nouvelle photo d'elle posant avec sa fille dans les bras. Profitant visiblement de vacances en bord de mer, la chroniqueuse de France 2 a rappelé son intérêt pour une mode éthique, aussi bien pour elle que pour Bianca : "Telle mère telle fille. S'habituer dès le plus jeune âge à s'habiller éthique."