Jean-Luc Reichmann a 60 ans : rares photos avec sa femme et sa fille

Jean-Luc Reichmann se souviendra longtemps de ses 60 ans. D'une part en raison de l'année très particulière qu'il vient de vivre, comme tous les Français et même le reste du monde, à cause du coronavirus, mais aussi par l'élan d'amour reçu ce lundi 2 novembre 2020.

Aux commandes d'un nouveau numéro des 12 coups de midi sur TF1, l'animateur a été surpris en début d'émission par l'arrivée de plusieurs anciens grands Maîtres de midi : Eric, Xavier et sa compagne Laura, Paul, Arnaud, Romain, Alexandre, Julien et Benoît se sont réunis sur le plateau pour lui chanter une chanson d'anniversaire. Et, pour couronner le tout, le groupe Trois cafés gourmands, dont Jean-Luc Reichmann est fan, a débarqué pour interpréter deux de leurs titres. Le célèbre présentateur a forcément été très ému par ces attentions personnelles.

Mais ce n'est pas tout. Jean-Luc Reichmann a également eu le plaisir de recevoir des mots d'amour de la part de deux des femmes de sa vie, son épouse Nathalie et l'une de ses filles, Rosalie. Toutes deux lui ont adressé de tendres déclarations accompagnées de rares photos en sa compagnie sur leurs réseaux sociaux. "Happy birthday papa. Hâte de te revoir pour fêter ça ensemble ! Je t'aime", a écrit de son côté la jolie jeune femme, vraisemblablement non confinée avec lui. "Joyeux Anniversaire mon amour !! Et encore encore de beaux et grands moments ensemble... De la folie, de l'amour. Continuons à nous surprendre ! Longue route ensemble, je serai toujours là... Je t'aime", lui a promis quant à elle Nathalie.

Nul doute que la journée et la soirée lui réservent encore d'autres surprises, lui qui est à la tête d'une grande famille recomposée. Jean-Luc Reichmann et Nathalie sont en effet les parents de six enfants, tous âgés entre 9 et 29 ans. Parmi eux, Swann, Rosalie et Hugo (les prénoms du reste de la fratrie sont inconnus).