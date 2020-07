Xavier (Les 12 coups de midi) marié : Jean-Luc Reichmann dévoile les alliances

C'était sans doute le plus beau jour de leur vie. Xavier, l'ancien champion de l'émission Les 12 coups de midi (TF1), a épousé sa chère et tendre, Laura, le samedi 18 juillet 2020. Une date exquise pour cet événement, puisque le soleil était de la fête. Et parmi les invités, outre l'astre lumineux, un certain Jean-Luc Reichmann posait son regard attendri sur le couple. Comme il l'a expliqué sur son compte Instagram le 19 juillet, l'animateur de 59 ans avait fait le déplacement jusqu'en Savoie pour assister au mariage de son ancien poulain.

L'amitié ne se limite pas aux plateaux de tournage de TF1. En dix années de show, Jean-Luc Reichmann a noué des amitiés parfaitement sincères. Ce qui explique que Xavier, qui avait remporté Le combat des maîtres au début du mois de juillet, ait invité le présentateur en cette occasion si spéciale.

Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, certains détails du jour J ont été divulgué, dont la tenue du jeune marié... et les bagues de Monsieur et Madame Mercier - pour le meilleur et pour le pire ! "Laura et Xavier se sont dits 'ouiii', a écrit, enthousiaste, Jean-Luc Reichmann. Oui pour la vie. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons beaucoup chanté et dansé. Nous étions tous réunis pour être témoin de ce moment hors du commun à Chambéry. Merci, merci à vous deux de nous avoir fait partager ce moment tellement émouvant."