Xavier (12 Coups de midi), son mariage menacé: il annonce de mauvaises nouvelles

Depuis qu'il a repris les tournages des 12 Coups de midi sur TF1 le 11 mai dernier, Jean-Luc Reichmann a opéré quelques changements sur son plateau. En raison du coronavirus, l'animateur est entre autres contraint de faire jouer les candidats sans son fidèle public. Mais pour pallier ce gros manque, la production fait appel à d'anciens champions et participants emblématiques du jeu en visioconférence pour animer la partie. Jeudi 21 mai 2020, ce fut au tour de Xavier de faire une apparition à l'écran.

Depuis son salon avec sa compagne Laura, il a donné de ses nouvelles. Toujours très informé sur l'actualité de ses Maîtres de midi, Jean-Luc Reichmann s'est souvenu que le couple avait prévu de se marier au cours de l'année. Malheureusement, ce joyeux événement semble être aujourd'hui compromis. Laura explique : "Au bout de dix ans de relation, on avait enfin décidé de se marier. Mais pour l'instant, c'est toujours dans le flou. Comme tous les Français, on attend le 2 juin pour savoir si les mariages seront possibles cet été en grand comité."

Malgré cette incertitude pesante, Xavier et Laura peuvent d'ores et déjà compter Jean-Luc Reichmann parmi les invités. D'ailleurs, la jeune femme a une petite idée pour réussir à consolider son amour avec son homme : "Sinon, on se marie sur le plateau", a-t-elle déclaré avec humour. Un plan de secours qui enchante l'animateur : "Avec plaisir, on fera un bal masqué !"

Pour rappel, Xavier avait participé à l'émission Les 12 Coups de midi pour la première fois en 2013. Il avait récolté pas moins de 335 856 euros en 76 participations. Le public l'avait ensuite retrouvé dans Questions pour un champion sur France 3, en juin 2019. Il avait gagné 32 800 euros. Grâce à ce joli pactole, il avait pu s'offrir de grands voyages avec sa moitié.