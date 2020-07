Xavier (12 coups de midi) se marie, Jean-Luc Reichmann à ses côtés

Pour une fois, la cloche n'a pas sonné les 12 coups de midi... mais le bonheur de deux êtres qui s'aiment. Samedi 18 juillet 2020, un candidat emblématique de l'émission de TF1 a dit "oui" à sa douce devant les yeux attendris de Jean-Luc Reichmann. C'est, bien évidemment, le champion Xavier qui avait évoqué l'événement à plusieurs reprises sur le plateau du show.

Présent pour son poulain en cette journée si spéciale, l'animateur a donc partagé un tendre souvenir sur les réseaux sociaux. On aperçoit le jeune époux vêtu d'une chemise et d'une noeud papillon auprès du présentateur. Pas de cravate pour lui mais un châle aux motifs félins. L'accessoire idéal pour rugir de plaisir ! "Très heureux et très fier d'être à tes côtés en ce si beau jour" écrit-il.