Familles nombreuses, une candidate bientôt mariée : panique avant le jour J, "je suis à la bourre !"

Après une année 2020 compliquée où tout événement a été annulé, les Français se rattrapent avec cet été 2021. Beaucoup d'entre eux vont pouvoir sceller leur amour par un mariage ! C'est notamment le cas d'Ambre Dol. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL va même très prochainement passer devant l'autel pour dire "oui" à son compagnon Alexandre, le père de ses deux derniers enfants et beau-père des aînés.

Et à en croire son dernier post Instagram publié au cours du week-end, Ambre commence à avoir beaucoup de pression, la faute à quelques soucis d'organisation. Il faut dire qu'en plus des préparatifs de mariage, la jeune femme doit continuer à gérer sa tribu de cinq enfants. "Avec @dol_alexandre nous nous marions dans 9 jours ! Comme tout le monde le sait : je suis à la bourre ! Mon organisateur de mariage n'en peut plus de moi ! Je n'arrivais pas à me lancer dans tous ces préparatifs car nous sommes débordés... J'avais déjà une vie très active avant l'émission entre nos 5 enfants (qui seront toujours notre priorité), mon métier principal : infirmière aux urgences et ma passion de toujours : infirmière sapeur-pompier... Avec Alex nous avons ouvert une entreprise chacun... (...) Entre le mariage, notre emploi du temps chargé, nos cinq enfants, nous avons parfois du mal à nous retrouver !", a-t-elle reconnu.

Ambre et Alexandre comptent néanmoins bien vivre l'un des plus beaux jours de leur vie. Une véritable consécration pour la jolie blonde qui fait un bilan plus que positif de son parcours familial. "Les enfants ne sont pas toujours tirés à quatre épingles et nous font parfois la misère : c'est la vie aussi ! Mais nous nous aimons plus que tout ! Dans 9 jours je deviendrai Madame Dol et c'est avec fierté que je porterai son nom ! Je suis une maman fatiguée, nous sommes des parents épuisés parfois mais nous sommes tellement fiers de notre famille !", a-t-elle conclu.