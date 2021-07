Familles Nombreuses : Une candidate enceinte de son 12e enfant ? Ses propos qui affolent ses fans

La famille Van Der Auwera pourrait compter un nouveau membre prochainement. Le 5 juillet 2021, la maman Cindy a en effet posté une photo et un message laissant penser que sa famille pourrait s'agrandir. Une publication qui a beaucoup fait réagir.

Les Van Der Auwera font partie de la belle aventure Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre la vie de Cindy, de Seb et de leurs onze enfants. Une émission qui leur a permis d'acquérir une petite notoriété. Et dans la prochaine saison, il se pourrait que le public suive la nouvelle grossesse de la maman. C'est en tout cas ce qu'espèrent ses fans après son post de lundi.

Cindy a mis en ligne une photo sur laquelle on peut la découvrir enceinte de Vainui. Elle est de profil et en lingerie, son baby bump bien apparent. Pendant ce temps, Seb embrasse son ventre arrondi tout en posant les mains dessus. "Des moments de ma vie que je n'oublierai jamais. Chaque grossesse a été unique formidable... Même si compliquée par moments par les douleurs et la fatigue. L'amour pour mes enfants était plus fort que tout. Un jour j'aurais peut-être la chance de revivre ce moment qui change une femme ... Mais même si ce n'est pas le cas, je ne regrette absolument pas mon choix de vie. J'ai la chance d'avoir pu donner la vie à 11 merveilleux enfants qui me comblent de bonheur tous les jours. A suivre", peut-on lire en légende.